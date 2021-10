Kingdom Théâtre du Nord, 19 octobre 2021, Armentières.

Kingdom

du mardi 19 octobre au vendredi 22 octobre à Théâtre du Nord

### Ecriture et mise en scène **Anne Cécile Vandalem** (Texte librement inspiré de _Braguino ou la communauté impossible_ de Clément Cogitore) Avec **Philippe Grand’Henry ; Laurent Caron ; Zoé Kovacs ; Épona Guillaume ; Arnaud Botman** L’équipe de réalisation **Federico D’Ambrosio** et **Leonor Malamatenios** Les enfants **Juliette Goossens** en alternance avec **Ida Mühleck** ; **Lea Swaeles** alternance avec **Léonie Chaidron** ; **Daryna Melnyk** en alternance avec **Eulalie Poucet** ; **Isaac Mathot** en alternance avec **Noa Staes** Les chiens **Ice, Oméga** et **Olrùn** Le musicien **Pierre Kissling** en alternance avec **Vincent Cahay** Sacha Braguine s’est extrait du monde moderne pour vivre dans la taïga sibérienne. Ses enfants sont nés dans cette nature aussi hostile que merveilleuse. Et puis des cousins les ont rejoints. Au fil des années, les méfiances et les ressentiments débordent. Les coutumes des uns et les pratiques des autres mettent en péril l’équilibre déjà très fragile de cette nouvelle société idéalisée. Un jour, une barrière est posée entre les deux familles. La guerre est déclarée. Librement inspiré du film-documentaire _Braguino ou la communauté impossible_ de Clément Cogitore, Kingdom traverse trois décennies d’une histoire familiale, sous le regard d’une équipe de cinéma passée par là. À travers le ressenti de cette nouvelle génération captive d’affrontements qu’elle n’a pas choisis, Anne-Cécile Vandalem rappelle, dans ce spectacle créé au Festival d’Avignon, qu’un schéma archaïque, même projeté loin des tumultes des sociétés, n’a de cesse de se reproduire : l‘impossibilité de vivre en paix. Dans ce spectacle, elle interroge la poétique des images sur un plateau inondé de musique, qui plonge le public dans la forêt primaire.

Guerre familiale au cœur de la Taïga

Théâtre du Nord 4 place du Général de Gaulle, LIlle Armentières Nord



