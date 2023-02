KINGDOM – Théâtre de l’Odéon, Paris ATELIERS BERTHIER, 7 février 2023, PARIS.

ATELIERS BERTHIER PARIS rue Suarès – bd Berthier 75017

KINGDOM

Librement inspiré du film Braguino de Clément Cogitore

Texte et mise en scène Anne-Cécile Vandalem

Kingdom est le dernier volet de la trilogie qu’Anne-Cécile Vandalem a choisi de consacrer, avec une vitalité théâtrale réjouissante, à “l’échec de notre monde”.

Dans Tristesses et Arctique, elle a raconté la faillite politique et le naufrage climatique de nos sociétés. L’impossibilité de l’avenir étant son sujet majeur, les enfants et leur regard ont toujours une place essentielle dans son théâtre.

Ils sont ici au premier plan, d’autant plus lumineux que le propos est délibérément sombre. Kingdom est inspiré de Braguino, un documentaire étrange de Clément Cogitore. Le jeune réalisateur y a filmé une petite communauté de vieux-croyants repliée depuis plusieurs générations au fin fond de la taïga sibérienne, et que l’arrivée d’un autre groupe, lui aussi minuscule à l’échelle du paysage, a jeté dans la guerre…

Anne-Cécile Vandalem en tire l’histoire d’une famille qui a décidé depuis les années 1970, par choix écologique, de vivre en pleine nature – et qui se fera rattraper par la violence et par la haine. Raconter sur scène une immersion dans la taïga semble un défi : son théâtre le relève en conjuguant de saisissants moments de vérité et une conception plastique, cinématographique et sonore raffinée et captivante.

Kingdom nous embarque dans une histoire qui tient à la fois du thriller familial, du conte et de la parabole. Retrouver à la scène le plaisir de la fiction, sa capacité à nous faire penser, c’est le pari d’Anne-Cécile Vandalem. Dans un monde que le progrès ne sauvera pas, il est urgent pour elle de redonner toute sa place à l’imaginaire.

avec Arnaud Botman, Laurent Caron, Philippe Grand’Henry, Épona Guillaume, Zoé Kovacs

et à la caméra Federico D’Ambrosio, Leonor Malamatenios

et les enfants Léonie Chaidron, Juliette Goossens, Isaac Mathot, Daryna Melnyk, Ida Mu?hleck, Eulalie Poucet, Noa Staes, Léa Swaeles

et les musiciens Vincent Cahay, Pierre Kissling

N° téléphone accès PMR : 01 44 85 40 00

.2023-02-19.

