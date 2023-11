Kinga Glyk New Morning Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le mercredi 13 mars 2024

de 19h30 à 23h00

.Tout public. payant Tarif New Morning : 28.60 EUR

Nouvel album : « Real Life » La jeune artiste qui subjugue « la bassosphère ». Kinga Glyk est véritablement un phénomène ! Révélée par une reprise d'Eric Clapton, la jeune bassiste virtuose électrise son public. Fille de vibraphoniste, elle ne choisit pas le chant mais la basse et intègre le groupe familial Glyk P.I.K. trio à l'âge de douze ans seulement. C'est tout naturellement qu'elle sort rapidement un premier album en son nom Rejestracja (2014) suivi de Dream (2017) et de Feelings (2019). Kinga Glyk explose le nombre de clics sur le web grâce à sa version solo du titre d'Eric Clapton Tears in Heaven. Admiratrice de Jaco Pastorius de de Marcus Miller, elle écoute toutes sortes de musique, du classique aux musiques actuelles, en passant par le jazz-rock funk.

