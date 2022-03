King Shiloh Sound System + Lidj Shiloh – UV x Dubstation Marseille 3e Arrondissement, 26 mars 2022, Marseille 3e Arrondissement.

King Shiloh Sound System + Lidj Shiloh – UV x Dubstation Cabaret Aléatoire 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

2022-03-26 22:00:00 22:00:00 – 2022-03-26 Cabaret Aléatoire 41 Rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 3e Arrondissement

18 20 Grand retour des Dub Staion au Cabaret Aléatoire à Marseille !!



Venez retrouver l’ambiance des soirées londoniennes rythmées par les basses lourdes des sonos artisanales.

Pour ce prochain épisode, c’est le crew de King Shiloh qui viendra de Hollande avec son sound system bien connu des passionnés pour sa puissance et le warm up sera assuré par le “junior” de l‘équipe, Lidj Shiloh.



Ambiance garantie pour cette soirée qui se terminera au bout de la nuit.

En 2005, l’association aixoise créait les Dub Meetings avec le Cabaret Sauvage comme quartier général. Dub Meetings qui deviendront en 2007 les Dub Station, véritable label pour des soirées qui s’exporteront dans de nombreuses villes et festivals français et ailleurs en Europe.



Aujourd’hui, de nombreux collectifs existent partout en Europe, ce mouvement est largement répandu et ses artistes se produisent dans les plus importants festivals européens. Musical Riot a largement contribué à cet essor en prenant la direction artistique de nombreux évènements dédiés à cette culture : Garance Reggae Festival (Bagnols sur Cèze), Rototom Sunsplash (Benicassim / Espagne), Télérama Dub festival (Paris).



• King Shiloh Sound System

Dub

Kingston Karma.

King Shiloh Sound System, basé à Amsterdam, est un sound system international, indépendant de roots reggae & dub. Fondé et inspiré par Jah en 1991, ils ont été les premiers à jouer sur leur propre système de son en Angleterre. Le crew est connu comme “le son voyageur” car il a parcouru plus de distance au cours des 20 dernières années avec leur sound system que tout autre en Europe.

Ultra-Violet : des plateaux artistiques au-delà du spectre.

Rendez vous le 26 mars avec King Shiloh Sound System + Lidj Shiloh.

http://www.cabaret-aleatoire.com/programmation

Grand retour des Dub Staion au Cabaret Aléatoire à Marseille !!



Venez retrouver l’ambiance des soirées londoniennes rythmées par les basses lourdes des sonos artisanales.

Pour ce prochain épisode, c’est le crew de King Shiloh qui viendra de Hollande avec son sound system bien connu des passionnés pour sa puissance et le warm up sera assuré par le “junior” de l‘équipe, Lidj Shiloh.



Ambiance garantie pour cette soirée qui se terminera au bout de la nuit.

En 2005, l’association aixoise créait les Dub Meetings avec le Cabaret Sauvage comme quartier général. Dub Meetings qui deviendront en 2007 les Dub Station, véritable label pour des soirées qui s’exporteront dans de nombreuses villes et festivals français et ailleurs en Europe.



Aujourd’hui, de nombreux collectifs existent partout en Europe, ce mouvement est largement répandu et ses artistes se produisent dans les plus importants festivals européens. Musical Riot a largement contribué à cet essor en prenant la direction artistique de nombreux évènements dédiés à cette culture : Garance Reggae Festival (Bagnols sur Cèze), Rototom Sunsplash (Benicassim / Espagne), Télérama Dub festival (Paris).



• King Shiloh Sound System

Dub

Kingston Karma.

King Shiloh Sound System, basé à Amsterdam, est un sound system international, indépendant de roots reggae & dub. Fondé et inspiré par Jah en 1991, ils ont été les premiers à jouer sur leur propre système de son en Angleterre. Le crew est connu comme “le son voyageur” car il a parcouru plus de distance au cours des 20 dernières années avec leur sound system que tout autre en Europe.

Cabaret Aléatoire 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-03-09 par