KING PHANTOM

King Phantom est un groupe Heavy-Punk basé à Paris. Ces vétérans du gros son assurent une passerelle entre les amateurs de rock pur et dur et le public punk du circuit alternatif : la déferlante de riffs secs et rapides composant leur show rappelle le punk rock de la premier vague américaine, le psycho et revival garage, mais aussi les pionniers des 50’s.

THE CHOICES

The Choices est nourri d’influences Punk-Rock 77 et Power-Pop associées à la sensibilité d’une voix féminine.

Le groupe est né en janvier 2019 dans la banlieue de Paris, de la rencontre de français et d’une canadienne fans de Buzzcocks, The Clash, Stooges, Exploding Hearts et tant d’autres. Un punk-rock au son brut, des riffs qui transpirent l’énergie punk des 70’s et où les textes sont largement inspirés par les histoires d’amour et le quotidien.

Le groupe sortira son premier EP « Owner of My Heart » en octobre 2019 sur le label Randale Records.

Si vous recherchez des refrains accrocheurs, des riffs bien rockn’ roll et une attitude Punk-Rock – The choice is yours. Long live The Choices !

NOISE GENERATOR

Noise Generator est un duo Parisien d’electropunk.

Le groupe puise son inspiration dans divers univers : dub, punk, hardcore, dubstep break beat etc. Il est créé en 2012 par Laurent Noise (guitares, programation,synthé, (ex Charge 69) et Kshoo (chant ex Dirty District,Boost, Noxious enjoyement).

