Venez fêter la réouverture du Supersonic ! KING PHANTOM King Phantom est un groupe Heavy-Punk basé à Paris. Ces vétérans du gros son assurent une passerelle entre les amateurs de rock pur et dur et le public punk du circuit alternatif : la déferlante de riffs secs et rapides composant leur show rappelle le punk rock de la premier vague américaine, le psycho et revival garage, mais aussi les pionniers des 50’s Les 3 influences: Ramones, Link Wray, the Damned EDDIE AND THE HEAD STARTS Eddie and The Head-Starts est un trio dans le pur style Rockabilly des 50’s. C’est l’histoire de deux musiciens confirmés (guitariste et contrebassiste) rejoints par un chanteur guitariste issue de la jeune génération du Rock français : Eddie. Ils se sont déjà produit à travers l’Europe dans les plus grands festivals dédiés à cette musique. Les membres font preuve d’une énergie inépuisable et vous emmèneront le temps d’un concert revisiter l’origine du Rock’n’Roll. Il ne s’agit pas seulement de musique mais d’un véritable show qui saura vous faire danser, vibrer ou simplement profiter ! TWO SISTERS « Entre garage, punk et rock’n’roll, les 2Sisters délivrent des riffs incisifs et entêtants, habillant leurs compos d’un son brut et de solos rageurs. De la fuzz, de la wah-wah, de la sueur; leurs concerts sont à l’image de leur musique: sauvages et habités. » » Concerts -> Rock SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

