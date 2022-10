King of Blue Arc-et-Senans, 18 octobre 2022, Arc-et-Senans.

King of Blue

2022-10-18 18:30:00 – 2022-10-18

Jacques Ferrandez, a réuni la crème des musiciens azuréens, pour accompagner en musique la parution de l’album et jouer le répertoire du fameux Kind of blue.

King of blue (Roi du bleu) composé de :

Fred D’Oelsnitz, trompette,

Franck Taschini, sax ténor

Claude Tedesco, piano,

Jacques Ferrandez, contrebasse,

Laurent Sarrien, batterie.

A l’occasion de la réédition du célèbre album de Miles Davis « Kind of Blue » pour lequel il signe les illustrations, Jacques Ferrandez, passe du pinceau à la contrebasse pour former un orchestre sur le modèle du célèbre sextet que Miles Davis avait réuni pour l’enregistrement de Kind of blue.

Il est sans doute le musicien de Jazz le plus fécond, le plus révolutionnaire et le plus personnel. L’album Vinyl Story réunit une biographie originale de Miles Davis, illustrée par Jacques Ferrandez, un de nos plus fameux dessinateurs de bandes dessinées, et l’album vinyl Kind of blue, sans doute l’album essentiel de Miles Davis. Autrement dit, une plongée au coeur du personnage, par le son, l’image et l’histoire.

Le placement assis est libre. Le billet n’est ni échangeable ni remboursable.

Le billet de spectacle n’inclut pas l’entrée pour la visite des musées et des expositions

Avec votre billet, vous bénéficiez du tarif réduit sur l’accès à l’ensemble des expositions et jardins le 18 octobre de 9h00 à 18h00

visites@salineroyale.com +33 3 81 54 45 45

