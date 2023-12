King Nun • Empty Head • LIQR / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC Paris, 27 mars 2024, Paris.

Le mercredi 27 mars 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Cette soirée plaira aux fans de… Arctic Monkeys, Demob Happy & The Subways

KING NUN (22h30)

(Indie rock – Londres, UK)

For the band that started as schoolfriends, King Nun have been on a long road. Consisting of Theo Polyzoides(vocals and guitar), James Upton (guitar), Nathan Gane (bass) and Caius Stockley-Young (drums), what would later become an official band started as friends bonding over their shared love of bands off the beaten path, from Richard Hell and Television to Sonic Youth and Pixies. Ethan Stockley-Young (bass VI, percussion) would later join the ranks completing the band’s line-up. On this foundation, they built their own off-kilter indie-punk hybrid, exhibited on 2019’s Mass, cited by NME as ‘brutal and brilliant’ and DIY as ‘a sound to be reckoned with’. The band have built an impressive live reputation too, listing headline tours in Europe and the US, with Rolling Stone naming them ‘Best Rock Newcomers’ at Bonnaroo, and supporting artists including Foo Fighters, Black Flag and Gang of Youths.

FFO / Si vous aimez : Arctic Monkeys, Demob Happy & The Subways

https://open.spotify.com/…/artist/0FHPAcPoHtExxmF68aEChO

EMPTY HEAD (21h30)

(Psych rock – Liège, BEL)

Mélange explosif d’énergie garage, riffs acérés aux allures stoner et mélodies infectieuses, Empty Head émerge de la scène underground de Liège, Belgique, animé d’une tension électrique et apparemment prêt à en découdre. Brut, mais subtil, viscéral et imprévisible, le rock ardent que livre Empty Head est un véritable appel au lâcher prise.

Empty Head est formé en 2020 par cinq amis d’enfance passionnés de punk rock et de DIY. Répétant tous les soirs dans un petit local en centre-ville, ils mettent toute leur âme et énergie dans de longues jam sessions et composent un premier EP qu’ils enregistrent dans la foulée. Dès la sortie de son premier EP éponyme en 2021, le jeune quintet éveille l’intérêt des médias belges, français et hollandais et profite de la fin de la pandémie pour se lancer dans une première série de concerts et se fait rapidement une place sur la scène locale.

Empty Head est de retour en 2023 avec un nouvel EP, ‘Tales of a Modern Man’. « L’Homme moderne avec un grand ‘H’ est un être supérieur, à la pointe de la technologie et au sommet de la chaîne alimentaire. Nous avons voulu tourner cette image en dérision, la démanteler. » explique Simon Galloy, chanteur du groupe. Avec ce deuxième EP, Empty Head capture pleinement l’intensité de ses performances live tout en développant ses textes critiques et ironiques et livre un jugement saturé sur le monde contemporain et son mode de pensée.

Empty Head est Simon Galloy (chant lead), les frères Thomas (guitare) et François Michels (guitare), Benoit Thomé (basse / chant) et Thibault Schouters (batterie).

FFO / Si vous aimez : Psychedelic Porn Crumpets, It It Anita, King Gizzard & The Lizard Wizard

https://open.spotify.com/…/6UWKEdxaXbMMQYtIyBWe9X…

https://www.youtube.com/channel/UC4_TumlDJQ3I57Eym7zL97w

LIQR (20h30)

(Punk jazz – Paris, FR)

LIQR est un groupe de Punk Jazz formé en 2017. Naviguant entre des grooves énervés et mélodies enivrantes racontant la vie d’un personnage nommé Orion.

FFO / Si vous aimez : Prince, Nirvana, The Cure

———————————

Mercredi 27 Mars 2024

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/1CbjkzNyl https://fb.me/e/1CbjkzNyl

King Nun • Empty Head • LIQR / Supersonic (Free entry)