King Mensah et Sagohan Danialou Royaume King Village Togoville Catégorie d’évènement: Togoville

King Mensah et Sagohan Danialou Royaume King Village, 19 mars 2022, Togoville. King Mensah et Sagohan Danialou

Royaume King Village, le samedi 19 mars à 18:00

18h00 Cocktail 19h15 Début du concert

30.000 FCFA (couple 50.000 FCFA)

Concert live VIP + cocktail Royaume King Village Agbodrafo Togoville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T18:00:00 2022-03-19T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Togoville Autres Lieu Royaume King Village Adresse Agbodrafo Ville Togoville lieuville Royaume King Village Togoville

Royaume King Village Togoville https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/togoville/

King Mensah et Sagohan Danialou Royaume King Village 2022-03-19 was last modified: by King Mensah et Sagohan Danialou Royaume King Village Royaume King Village 19 mars 2022 Royaume King Village Togoville Togoville

Togoville