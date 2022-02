King Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Annœullin Catégories d’évènement: Annœullin

Nord

King Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin, 30 mars 2022, Annœullin. King

Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin, le mercredi 30 mars à 14:30

King, un lionceau destiné à un trafic, s’échappe de l’aéroport et se réfugie dans la maison d’Inès, 12 ans et Alex, 15. Le frère et la sœur ont alors l’idée folle de le ramener chez lui, en Afrique. Mais la traque des douaniers ne leur facilite pas la vie. Lorsque Max, leur grand-père fantasque qu’ils n’ont vu que deux fois dans leur vie, se joint à l’aventure, tout devient possible.. **Durée : 1h40** [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19595047&cfilm=286346.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19595047&cfilm=286346.html) King, un lionceau destiné à un trafic, s’échappe de l’aéroport et se réfugie dans la maison d’Inès, 12 ans et Alex, 15. Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Annœullin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T14:30:00 2022-03-30T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Annœullin, Nord Autres Lieu Médiathèque François Mitterrand - Annoeullin Adresse Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Ville Annœullin lieuville Médiathèque François Mitterrand - Annoeullin Annœullin Departement Nord

Médiathèque François Mitterrand - Annoeullin Annœullin Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/annoeullin/

King Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin 2022-03-30 was last modified: by King Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Médiathèque François Mitterrand - Annoeullin 30 mars 2022 Annœullin Médiathèque François Mitterrand - Annoeullin Annœullin

Annœullin Nord