Opéra de Lille, le mercredi 2 février à 18:00

Musique de chambre —————— Audacieux, défricheurs, pionniers, tels sont les mots qui qualifient les Tana. C’est en 2019 que Philip Glass compose la musique de scène d’une production du Roi Lear à Broadway. Cette version de concert est sa neuvième œuvre pour quatuor, un effectif qu’il met en valeur pour dépeindre la turbulence, la violence et le désespoir au cœur de la tragédie de Shakespeare. Pour saisir l’univers du Roi Lear en musique, Philip Glass s’est immergé dans le contexte historique qui aurait influencé sa conception en référence à la Conspiration des poudres qui a déchiré l’Angleterre de plusieurs façons. Le saisissant paysage se déroule ici à travers les structures répétitives, les harmonies oscillantes et les battements rythmiques qui font la renommée du compositeur – le tout ponctué de textures glaciales pour annoncer la furieuse tempête à venir. « Je sais écrire pour quartuor à cordes. J’adore son ampleur d’émotion » explique Philippe Glass, dont le Quatuor Tana interprètera également le Quatuor n° 8.

10 €, sur réservation / Tarif réduit 8 € / Nouveau! Pass Mercredi 5 €

Quatuor Tana Opéra de Lille Place du Théâtre Lille Lille-Centre Nord

2022-02-02T18:00:00 2022-02-02T19:00:00

