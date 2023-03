King Hotel THEATRE MUSICAL PIBRAC Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Pibrac

King Hotel THEATRE MUSICAL, 11 mars 2023, PIBRAC. King Hotel THEATRE MUSICAL. Un spectacle à la date du 2023-03-11 à 20:30 (2023-03-10 au ). Tarif : 27.0 à 27.0 euros. D’après le roman de Stephen King « Shining » Adaptation théâtrale, musiques et mise en scène de Gilles Ramade Chorégraphies de Mathilde Ramade Jack Torrance tente de reconstruire sa vie et celle de sa famille après la perte de son emploi d’enseignant due à un élan de violence alcoolique. Il accepte un emploi de gardien dans un grand hôtel isolé dans les montagnes, et fermé en hiver. Le jour de son arrivée à l’hôtel, son fils Danny fait la connaissance de Dick Hallorann, le cuisinier de l’hôtel, qui possède le même don que le jeune garçon : le « Shining » et le met en garde Danny contre les dangers de l’hôtel doté d’une conscience, et possédé par des esprits. Mais Jack ne doit pas oublier un détail crucial : la vieille chaudière qui menace d’exploser si elle n’est pas réglée quotidiennement. Déconseillé aux moins de 10 ans King Hotel Votre billet est ici THEATRE MUSICAL PIBRAC 40 rue Principale Haute-Garonne D’après le roman de Stephen King « Shining » Adaptation théâtrale, musiques et mise en scène de Gilles Ramade Chorégraphies de Mathilde Ramade Jack Torrance tente de reconstruire sa vie et celle de sa famille après la perte de son emploi d’enseignant due à un élan de violence alcoolique. Il accepte un emploi de gardien dans un grand hôtel isolé dans les montagnes, et fermé en hiver. Le jour de son arrivée à l’hôtel, son fils Danny fait la connaissance de Dick Hallorann, le cuisinier de l’hôtel, qui possède le même don que le jeune garçon : le « Shining » et le met en garde Danny contre les dangers de l’hôtel doté d’une conscience, et possédé par des esprits. Mais Jack ne doit pas oublier un détail crucial : la vieille chaudière qui menace d’exploser si elle n’est pas réglée quotidiennement. Déconseillé aux moins de 10 ans .27.0 EUR27.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Pibrac Autres Lieu THEATRE MUSICAL Adresse 40 rue Principale Ville PIBRAC Departement Haute-Garonne Lieu Ville THEATRE MUSICAL PIBRAC

THEATRE MUSICAL PIBRAC Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pibrac/

King Hotel THEATRE MUSICAL 2023-03-11 was last modified: by King Hotel THEATRE MUSICAL THEATRE MUSICAL 11 mars 2023 THEATRE MUSICAL PIBRAC

PIBRAC Haute-Garonne