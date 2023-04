King Dude en concert au Supersonic Records ! Supersonic Records, 11 mai 2023, Paris.

Le jeudi 11 mai 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Billet : 18 EUR

Après s’être mis au Black Metal (Book Of Black Earth) et au Hardcore (Teen Cthulhu), le natif de Seattle King Dude continue sa percée dans l’occultisme goth avec son projet Néo Folk fondé en 2006.

Persona Grata & le Supersonic Records présentent…

King Dude en concert !

King Dude est Thomas Jefferson Cowgill. Le natif de Seattle après s’être mis au Black Metal (Book Of Black Earth) et au Hardcore (Teen Cthulhu) continue sa percée dans l’occultisme goth avec son projet Néo Folk fondé en 2006. Au même titre que Cult Of Youth par exemple, le musicien exécute ses chansons dans une dénuement sobre et profond, mené de sa guitare et de ses incantations vocales.

Grâce à des sorties sur Dais, Avant !, Bathetic, Clan Destine et Ván records, à un certain nombre de participations à des festivals de haut niveau et à un programme de tournée sans relâche – souvent aux côtés de groupes comme Ghost and Earth – le chanteur/compositeur à la langue argentée a trouvé un public mondial de plus en plus large avec lequel partager sa vision prophétique de l’espoir et du salut : une congrégation volontaire dont les voix élevées et les pieds qui tapent du pied transforment systématiquement ses concerts en révolutions de tentes lucifériennes.

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m) Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m) Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/11AloLRxf https://fb.me/e/11AloLRxf https://link.dice.fm/f84b91d698e6

King Dude en concert au Supersonic Records !