Cinéma Le Klub, le vendredi 25 mars à 19:00

Depuis le boycott des bus de Montgomery en 1955, l’une des premières actions inspirées par Martin Luther King, jusqu’à son assassinat, le 4 avril 1968 à Memphis, ce documentaire retrace les étapes cruciales de la vie du leader non violent, prix Nobel de la paix en 1964, qui prononça devant plus de 250 000 personnes un discours resté célèbre, commençant par ces mots : « I Have a Dream ». La projection sera suivie d’un échange animé par le MRAP.

entrée libre

Projection du documentaire réalisé par Joseph M Mankiewicz, dans sa version de 2017

2022-03-25T19:00:00 2022-03-25T22:30:00

