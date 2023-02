KING BUFFALO + THE MACHINE GLAZART, 11 mai 2023, PARIS.

KING BUFFALO + THE MACHINE GLAZART. Un spectacle à la date du 2023-05-11 à 19:00 (2023-05-11 au ). Tarif : 23.1 à 23.1 euros.

KING BUFFALO + THE MACHINE Trio composé d’un vocaliste/guitariste, d’un bassiste et d’un batteur, KING BUFFALO a notamment partagé des tournées aux côtés de CLUTCH, THE SWORD, ALL THEM WITCHES, et ELDER. KING BUFFALO sort son 5ème opus, « Regenerator », en septembre 2022. Cet album de sept chansons est le troisième de la « trilogie pandémique » du groupe, après deux des meilleurs albums de 2021, « The Burden of Restlessness » et « Acheron ». En communion avec la nature et le monde qui l’entoure, KING BUFFALO a enregistré certains morceaux de « Acheron » près d’un ruisseau ou dans une grotte. Le son de « Acheron » est à la fois spacieux et fluide. Là où « The Burden of Restlessness » présentait des angles plus effilés, « Acheron » est plus organique et plus complexe. Avec « Regenerator » le groupe continue d’affirmer son identité, les musiciens poursuivent l’exploration des limites des musiques psychédéliques modernes, mêlant des rythmes progressifs, des atmosphères planantes et des élans de puissance. Cette nouvelle offrande ne fait que les affirmer comme l’une des étoiles montantes du rock underground actuel.

Votre billet est ici

GLAZART PARIS 7/15 AV PORTE DE LA VILLETTE Paris

KING BUFFALO + THE MACHINE

Trio composé d’un vocaliste/guitariste, d’un bassiste et d’un batteur, KING BUFFALO a notamment partagé des tournées aux côtés de CLUTCH, THE SWORD, ALL THEM WITCHES, et ELDER. KING BUFFALO sort son 5ème opus, « Regenerator », en septembre 2022. Cet album de sept chansons est le troisième de la « trilogie pandémique » du groupe, après deux des meilleurs albums de 2021, « The Burden of Restlessness » et « Acheron ». En communion avec la nature et le monde qui l’entoure, KING BUFFALO a enregistré certains morceaux de « Acheron » près d’un ruisseau ou dans une grotte. Le son de « Acheron » est à la fois spacieux et fluide. Là où « The Burden of Restlessness » présentait des angles plus effilés, « Acheron » est plus organique et plus complexe. Avec « Regenerator » le groupe continue d’affirmer son identité, les musiciens poursuivent l’exploration des limites des musiques psychédéliques modernes, mêlant des rythmes progressifs, des atmosphères planantes et des élans de puissance. Cette nouvelle offrande ne fait que les affirmer comme l’une des étoiles montantes du rock underground actuel..23.1 EUR23.1.

Votre billet est ici