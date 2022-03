KING BISCUIT VOLTAGE DIARRA / YOU Le 106, 17 septembre 2022, Rouen.

KING BISCUIT VOLTAGE DIARRA / YOU

Le 106, le samedi 17 septembre à 20:00

Ouvrez votre carnet de voyage, voilà deux groupes phares des Vibrants Défricheurs qui accostent au 106, chargés de grooves et de chansons envoûtantes. C’est une longue histoire qui n’est pas près de s’achever que celle incarnée par King Biscuit. Un nouveau chapitre s’ouvre avec l’invitation de Oua-Anou Diarra, multiinstrumentiste griot, à revisiter le répertoire du groupe. Un savant mélange d’instruments traditionnels avec pédales d’effet et autres amplifications, mêlés à une guitare centenaire, des claviers vintages et une batterie 2.0. Les corps en mouvement des musiciens deviennent les conducteurs d’un influx électrique d’où jaillit une musique de transe. Du rock hypnotique teinté de cultures Burkinabé et Gnawa, tel est le point de mire de leur nouvelle création : Voltage Diarra. La nuit est libre, la mer sauvage … les textes du poète irlandais Vincent Divilly se tournent vers l’infini. La musique du trio YOU en célèbre le mystère. Compositrice et batteuse Héloïse Divilly propose une savante alchimie : transformer les poèmes paternels en chants de passage. Un chemin rythmé par les hasards des collisions et des coalitions entre lettres et notes, phrases et couleurs, visions et mouvements. Les trois musicien.nes jouent le mouvement perpétuel : tour à tour solistes, accompagnateurs, chanteurs. Les formes, les énergies et les matières sonores se déploient ou se contiennent, en écho à la magie du moment.

Location 15.5 € / Guichet 18.5 € / Réduit 12.5 € / Abonnés 9.5 €

Soirée vibrante

Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T20:00:00 2022-09-17T23:30:00