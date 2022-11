King Arthur d’après le semi-opéra d’Henry Purcell. A partir de 11 ans., 16 mai 2023, .

King Arthur d’après le semi-opéra d’Henry Purcell. A partir de 11 ans.



2023-05-16 20:00:00 20:00:00 – 2023-05-16 21:00:00 21:00:00

Avec Julie Calbete (soprano), Pauline Claes ou Joëlle Charlier (mezzo-soprano), Romain Dayez (baryton) et Fabien Magry, comédien à la narration.

Il faut revenir en arrière, des siècles en arrière. Il faut y mettre de la boue, des hivers glacés et la colère dans la tête de tous ceux qui crèvent de froid et de faim. L’Angleterre est alors en guerre permanente. Au-delà des champs de bataille, les pactes se trament dans les hautes sphères du pouvoir. Les enfants s’échangent contre d’obscurs services et les magiciens tentent d’écrire demain…

C’est au milieu de tout ça, que naît le jeune Arthur. Mais est-il vraiment celui qu’on attendait ?

Entre synthétiseurs et voix lyriques, le vieux mythe du chevalier romantique en prend un coup, pour révéler la jeune Emmeline, fiancée aveugle d’Arthur, qui pourrait bien changer le cours du monde.

Suivant le fil de l’œuvre originale de Purcell, la compagnie Dérivation propose un King Arthur intime et résolument moderne, mêlant lyrique et sons d’aujourd’hui pour mettre en parallèle les questionnements de ses personnages et ceux de nos propres vies.

Avec Julie Calbete (soprano), Pauline Claes ou Joëlle Charlier (mezzo-soprano), Romain Dayez (baryton) et Fabien Magry, comédien à la narration.

Il faut revenir en arrière, des siècles en arrière. Il faut y mettre de la boue, des hivers glacés et la colère dans la tête de tous ceux qui crèvent de froid et de faim. L’Angleterre est alors en guerre permanente. Au-delà des champs de bataille, les pactes se trament dans les hautes sphères du pouvoir. Les enfants s’échangent contre d’obscurs services et les magiciens tentent d’écrire demain…

C’est au milieu de tout ça, que naît le jeune Arthur. Mais est-il vraiment celui qu’on attendait ?

Entre synthétiseurs et voix lyriques, le vieux mythe du chevalier romantique en prend un coup, pour révéler la jeune Emmeline, fiancée aveugle d’Arthur, qui pourrait bien changer le cours du monde.

Suivant le fil de l’œuvre originale de Purcell, la compagnie Dérivation propose un King Arthur intime et résolument moderne, mêlant lyrique et sons d’aujourd’hui pour mettre en parallèle les questionnements de ses personnages et ceux de nos propres vies.

FREDERIC IOVINO

dernière mise à jour : 2022-11-18 par