KINES’yoga Maison Garbay Luglon, dimanche 18 février 2024.

Muriel VIDAL, kinésiologue et Alexandre VOISIN, professeur de Yoga, vous proposent de découvrir les bienfaits de l’alliance de la kinésiologie et du yoga sur une matinée de 9h30 à 12h30.

Pendant ces 3 heures, ils alterneront en douceur techniques de kinésiologie (brain gym), respirations et postures de yoga dans leurs complémentarités.

L’association de ces 2 pratiques vous permettra d’assouplir et d’optimiser le fonctionnement du corps et du cerveau, de retrouver le calme mental, mais aussi la concentration et la mémoire.

Tarif 35€ Places limitées

Réservation au 06 20 38 58 62 / 06 01 92 57 88 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 09:30:00

fin : 2024-02-18 12:30:00

Maison Garbay 1 place de la Grande Lande

Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine info@maisongarbay.fr

L’événement KINES’yoga Luglon a été mis à jour le 2024-01-30 par OT Cœur Haute Lande