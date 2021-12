Kind – Peeping Tom Aix-en-Provence, 11 janvier 2022, Aix-en-Provence.

Kind – Peeping Tom Pavillon Noir 530 Avenue Mozart Aix-en-Provence

2022-01-11 20:00:00 20:00:00 – 2022-01-12 Pavillon Noir 530 Avenue Mozart

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

10 23 Dans un décor impressionnant de rochers et de forêt sombre, le spectacle aborde les thèmes de la mémoire, du souvenir et de la quête tragique de liens. Avec des tics et des gestes enfantins, une fille trop grande sur un vélo trop petit nous guide sur les bords effilochés de l’inconscient. Là où la terre parle, où les enfants poussent dans les arbres, où des événements étranges suscitent la curiosité…



● Création et interprétation Eurudike De Beul, Maria Carolina Vieira, Marie Gyselbrecht, Brandon Lagaert, Hun-Mok Jung, Yi-Chun Liu

● Conception et mise en scène Gabriela Carrizo, Franck Chartier

Aucun spectacle de Peeping Tom ne laisse indifférent ! Après Vader (Père), le collectif belge est de retour avec Kind (Enfant), le troisième volet de sa trilogie sur les membres de la famille. Au Pavillon Noir

billetterie@preljocaj.org +33 4 42 93 48 14 http://www.preljocaj.org/

