KIND (ENFANT) Grand Théâtre des Cordeliers, 9 novembre 2021, Albi.

KIND (ENFANT)

Grand Théâtre des Cordeliers, le mardi 9 novembre à 20:30

Accueillir la célèbre troupe flamande des Peeping Tom était un souhait de longue date, devenu aujourd’hui réalité. Kind (Enfant) est le troisième et dernier volet d’une trilogie consacrée à la famille. La pièce, au croisement du théâtre et de la danse nous donne à voir les relations familiales du point de vue de l’enfant, à partir de son univers mental. Toute l’étrangeté des Peeping Tom se révèle dans ces allers-retours entre les mondes intérieurs et la réalité extérieure où la fantaisie, les peines, les peurs et les désirs de chacun s’entrechoquent dans une esthétique hyperréaliste. Le spectateur devient alors le témoin de ce qui habituellement demeure caché ou passé sous silence. Amateurs d’images fortes, ce spectacle est fait pour vous ! Une création à la lisière du fantastique, des mondes subconscients et oniriques, qui ne laissera personne indifférent. **Autour du spectacle** Dans les coulisses de la création à 18h (sur inscription). Première partie par les élèves du Centre Chorégraphique Le Chantier à 19h45. Projection au Cinéma SNA : Third Act (sous réserve). **Distribution** Conception et mise en scène Gabriela Carrizo, Franck Chartier / Assistance artistique Lulu Tikovsky / De et avec Eurudike de Beul, Marie Gyselbrecht, Hun-Mok Jung, Brandon Lagaert, Yi-chun Liu, Maria Carolina Vieira / Composition sonore Raphaëlle Latini, Hjorvar Rognvaldsson, Renaud Crols, Annalena Fröhlich, Fhun Gao, Peeping Tom / Mixage audio Yannick Willockx, Peeping Tom / Création lumières Amber Vandenhoeck, Sinan Poffyn (stage), Peeping Tom

Carte SNA Carte Normal 18 € | Réduit 14 € À l’unité Tarif B Normal 25 € | Réduit 20 € | Moins de 12 ans 10 €

Danse | Performance Spectacle déconseillé au -14 ans

Grand Théâtre des Cordeliers Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-09T20:30:00 2021-11-09T23:30:00