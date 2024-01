KINA & YUK RENARDS DE LA BANQUISE Centre d’art et de Culture Meudon, samedi 10 février 2024.

KINA & YUK RENARDS DE LA BANQUISE Aventure / Famille France 2023 1H20 +6 ANS Audiodescription 10 et 13 février Centre d’art et de Culture

Début : 2024-02-10T17:00:00+01:00 – 2024-02-10T18:20:00+01:00

Fin : 2024-02-13T14:30:00+01:00 – 2024-02-13T15:50:00+01:00

Kina et Yuk, un couple de renards polaires prêt à fonder leur famille, vivent paisiblement sur la banquise du Grand Nord. La température est anormalement douce et la nourriture de plus en plus rare, obligeant Yuk à s’aventurer toujours plus loin pour subvenir à leurs besoins.

Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France