Date et horaire exacts : Du 25 juillet au 1 août 2021

mercredi, samedi, dimanche de 11h à 12h

payant

Dans le cadre de l'hyperfestival, la compagnie Volubilis est heureuse de vous présenter son dernier spectacle jeune public KIMBIRI, LA CHERCHEUSE D'EAU, Suivez les aventures extraordinaires de la petite Kimbiri envoyée à la recherche de l'eau afin de sauver la forêt et ses animaux… Les animaux ont peur : les Hommes détruisent la forêt et ils ont bouché la source d'eau. Kimbiri part à la recherche des gouttes d'eau magiques pour sauver la forêt, les animaux et les Hommes… Kimbiri, la chercheuse d'eau est un voyage extraordinaire évoquant la nécessité de protéger la nature…

9 : Ranelagh (1643m) 9 : Rue de la Pompe (1685m)

Contact :Compagnie Volubilis 0612480961 compagnievolubilis@gmail.com http://www.lacompagnievolubilis.com/ 0612393069 resas@lejourdelalune.com

