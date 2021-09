Kimberose Espace George Sand, 20 novembre 2021, Chécy.

Kimberose a la soul dans l’âme, comme le miroir contemporain de Billie Holiday, avec une romance à la française en plus, la chaleur ghanéenne empruntée à sa mère et la langue de Shakespeare héritée de son père. Femme forte et fragile, Kimberose brille ainsi de mille feux. Sa voix n’a pas d’âge. Kimberose est une sorte de passé d’avant-garde, apportant une dose de fraîcheur et de modernité à un état d’esprit sculpté depuis des décennies par les autres grandes dames de la soul. Aujourd’hui, entrée par la grande porte, elle est as sise dans la cour des grands, et rien, ô grand jamais, ne semble désormais en mesure de freiner sa course vers les sommets de l’élégance. [https://www.youtube.com/watch?v=a05BN4G4bkM](https://www.youtube.com/watch?v=a05BN4G4bkM) Kim Kitson Mills **(voix lead)**, Paul Parizet **(guitare)**, Timothée Bakoglu **(claviers)**, Jérémy Louwerse **(basse, synthé)**, Rémi Ferbus **(batterie)** + 3 choristes + 3 cuivres.

Véritable sensation pop et soul de la scène musicale hexagonale, Kimberose est de retour avec son nouvel album intitulé « Out », avec 11 musiciens sur scène !

