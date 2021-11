Besançon Besançon Besançon, Doubs Kimberose Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Kimberose Besançon, 11 février 2022, Besançon. Kimberose Théâtre Ledoux Rue Mégevand Besançon

2022-02-11 20:30:00 – 2022-02-11 22:30:00 Théâtre Ledoux Rue Mégevand

Besançon Doubs EUR 29 Kimberose est de retour avec son nouvel album intitulé ‘OUT’. C’est le disque d’une femme forte, puissante, entrée dans la lumière.

Avec ce dernier opus, Kim a su explorer ses failles, accepter ses faiblesses pour renaître, et faire entendre sa voix dans toutes ses nuances. C’est une porte qui s’ouvre, quelque chose qui s’éclaire, mais surtout, une véritable déclaration d’indépendance. Kimberose est de retour avec son nouvel album intitulé ‘OUT’. C’est le disque d’une femme forte, puissante, entrée dans la lumière.

Avec ce dernier opus, Kim a su explorer ses failles, accepter ses faiblesses pour renaître, et faire entendre sa voix dans toutes ses nuances. C’est une porte qui s’ouvre, quelque chose qui s’éclaire, mais surtout, une véritable déclaration d’indépendance. Théâtre Ledoux Rue Mégevand Besançon

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Besançon Adresse Théâtre Ledoux Rue Mégevand Ville Besançon lieuville Théâtre Ledoux Rue Mégevand Besançon