KIMBEROSE ▸ CHIEN NOIR au Festi’Val de Marne Espace Culturel Dispan de Floran, 16 octobre 2021, L'Haÿ-les-Roses.

Kimberose est un destin à part. Infirmière, elle se rêvait chanteuse, mais n’osait pas franchir le pas. Il aura fallu attendre un déclic, une rencontre, pour que la jeune française pose sa voix de déesse sur les plus belles scènes. Aujourd’hui, dans les pas de Nina Simone ou d’Amy Winehouse, elle brille. Elle a la soul dans l’âme, comme le miroir contemporain de Billie Holiday, avec une romance à la française en plus, la chaleur ghanéenne empruntée à sa mère et la langue de Shakespeare héritée de son père. Femme forte et fragile, Kimberose brille ainsi de mille feux.

Malgré son nom d’artiste molosse, chien noir aime les chansons douces. Sur des arrangements pointillistes de guitares, pianos et programmations électroniques, il les interprète d’une voix gracile qui évoque le paradis perdu de l’enfance. En surface, ses chansons ressemblent à d’aimables comptines pour grands. Accrocheuses et légères, on a envie de les écouter en boucle. Et puis de plonger en elles, parce qu’il y a un monde sous la surface.Espace Culturel Dispan de Floran ▸ 11 rue des Jardins ▸ Haÿ-les-Roses

