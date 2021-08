Paris L'international île de France, Paris Kim & La Pizza + Marie Klock + Klaus Irmin Mohamed L’international Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Kim & La Pizza + Marie Klock + Klaus Irmin Mohamed L’international, 9 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 9 septembre 2021

de 20h à 23h

payant

KIM présentera son album « route départementale 89 », flanqué d’un seul long morceau instrumentale d’une heure, kraut et hypnotique tel un aspirateur compulsif. L’Inter présente : ▪ Kim & La Pizza Kim Giani chante et joue sous le nom de KIM depuis bien avant le coronavirus. Pour autant c’est ce même virus qui l’a empêché de venir jouer son album « route départementale 89 », flanqué d’un seul long morceau instrumentale d’une heure, kraut et hypnotique tel un aspirateur compulsif. Ce sera chose faite, accompagnée de son back band La Pizza, constituée ce soir là de Cléa Vincent (claviers), Marion Brunetto (batterie), Batist (guitare) et Blondine (basse). ▪ Marie Klock Marie Klock est à Ventre de Biche ce que Anne Sylvestre est à Sepultura. La plus intrépide chansonnière de tout le pays, flanquée de son clavier de brocante et de sa technique de conservatoire ▪ Klaus Irmin Mohamed « Klaus Irmin Mohamed » est à Vangelis ce que la Nitendo est à Enya. Seul avec sa machine et sa moustache, il vous enverra chiller-ailleurs- si-j-y-suis » Concerts -> Rock L’international 5 rue Moret Paris 75011

2 : Couronnes (240m) 2 : Ménilmontant (274m)

Contact :L’international 0672232981 direction@linternational.fr https://www.facebook.com/events/815856962407089/ Concerts -> Rock Musique

Date complète :

2021-09-09T20:00:00+02:00_2021-09-09T23:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu L'international Adresse 5 rue Moret Ville Paris lieuville L'international Paris