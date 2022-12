Kim Jude expose à l’office de tourisme Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Kim Jude expose à l'office de tourisme 2 Place Gustave Gaveau Office de Tourisme Semur-en-Auxois

2023-01-03 – 2023-03-13

Office de Tourisme 2 Place Gustave Gaveau

Semur-en-Auxois

Côte-d’Or Semur-en-Auxois EUR L’Office de Tourisme a laissé carte blanche à Kim Jude pour exposer et vendre ses créations.

Fraîchement installée en Bourgogne, Kim est diplômée de l’école Boulle. Sa spécialité : la ciselure, à ne pas confondre avec la gravure ! Elle travaille à froid sur du métal en créant ainsi un relief sans enlever de matière.

C’est en 2019 qu’elle démarre sa propre entreprise, laissant libre court à son imagination dans la conception de bijoux, d’objets de décoration et de luminaires. L’histoire mais aussi la nature l’inspirent. L’idée de concevoir les boucles d’oreille Monarque vient d’une visite chez sa grand-mère : elle trouva dans le jardin un papillon mort et reproduisit ses lignes pour en faire une parure en laiton plaqué or. contact@terres-auxois.fr +33 3 80 97 05 96 https://kimjude.fr/ Office de Tourisme 2 Place Gustave Gaveau Semur-en-Auxois

