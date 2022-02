Kim Gordon No Home Tour La Gaîté Lyrique, 30 mai 2022, Paris.

Le lundi 30 mai 2022

de 19h30 à 23h00

payant

Kim Gordon à la Gaîté Lyrique ! La cofondatrice du groupe légendaire Sonic Youth défend No Home Record, son tout premier album solo.

Avec une carrière de près de quarante ans, Kim Gordon fait partie des artistes les plus prolifiques et les plus visionnaires encore en activité aujourd’hui. Cofondatrice du groupe légendaire Sonic Youth, Kim Gordon s’est produite dans le monde entier, collaborant avec de nombreux artistes parmi les plus grands, dont Tony Conrad, Ikue Mori, Julie Cafritz et Stephen Malkmus. Plus récemment, Kim Gordon a pris la route avec Body/Head, son projet envoûtant avec l’artiste et musicien Bill Nace. Malgré la nature exhaustive de son CV, l’aspect le plus fiable de la musique de Gordon est peut-être sa résistance à la formule. Les chansons se découvrent au fur et à mesure qu’elles se déroulent, chacune d’entre elles testant les possibilités et les limites du médium. Sa maîtrise est étonnante, mais la curiosité artistique de Kim Gordon reste la force directrice de sa musique.

Kim Gordon poursuit cette quête sur No Home Record, son tout premier album solo, produit par Justin Raisen (Angel Olsen, Yves Tumor, John Cale, Charli XCX, etc.) et enregistré au Sphere Ranch à Los Angeles. Empruntant son nom à un film de Chantal Akerman, No Home Record est, à bien des égards, un retour autant qu’un départ. Lorsque Kim Gordon a commencé à jouer de la musique au début des années 1980, c’était avec une guitare, une boîte à rythmes et quelques paroles tirées de publicités dans des magazines. No Home Record se fait l’écho de cette période, tant dans la forme que dans le concept. Toutes les chansons de l’album illsutrent parfaitement sa capacité lyrique singulière à mêler critique culturelle, divulgation et humour.

On n’écoute pas simplement la musique de Kim Gordon, on la vit.

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin Paris 75003

https://gaite-lyrique.net/evenement/kim-gordon

