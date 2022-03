Kilométre zéro, l’exposition immersive —

du mardi 12 avril au vendredi 22 avril à — Cécile Léna crée des espaces scéniques mis en son et en lumière, véritables spectacles miniatures, marquent la rencontre entre arts vivants, littérature et arts plastiques. Avec Kilomètre Zéro, les spectateurs sont invités individuellement à parcourir des boites de maquettes pour s’immerger dans l’histoire d’un boxeur à la dérive, dont le destin bascule en pleine gloire. Dès 8 ans — —

