Killjoy Quiz L’ATELIER DE LA COMEDIE, 10 février 2023, REIMS.

Killjoy Quiz L’ATELIER DE LA COMEDIE. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 21:00 (2023-02-10 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

L’artiste brésilienne Luanda Casella nous invite à un amical quiz télévisé. Décor kitch, questions à choix multiples, présentatrice affable entourée de ses acolytes féminines, tout y est ! Derrière ce jeu de pacotille se cache pourtant une réflexion bien plus profonde.À travers ses créations, Luanda Casella tente de sauver l’art de raconter des histoires contre la damnation des médias. Ici, elle fait appel à la figure du trouble-fête, le “killjoy”. Conceptualisé par la théoricienne féministe Sara Ahmed, le “killjoy” est celui ou celle qui refuse l’ordre établi, aussi harmonieux semble-t-il, pour étouffer dans l’œuf toute forme de violence symbolique.Alors, brillants candidats, si vous gagnez des points lors de ce concours inopiné, la question demeure : que signifie au fond gagner un quiz ? Killjoy Quiz ébranle l’idée du vainqueur et nous invite à poursuivre un autre but, plus précieux, celui d’apprendre à engager le dialogue.

L’ATELIER DE LA COMEDIE REIMS 13 RUE MOULIN BRULE Marne

