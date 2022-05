Killer Queen, 18 novembre 2022, .

Killer Queen

2022-11-18 20:30:00 – 2022-11-18

Sacré challenge que de s’attaquer à la voix puissante, envoûtante et unique de feu Freddy Mercury… mais pas que ! Déjà les musiciens : un guitariste, un bassiste et un batteur, comme le Queen historique, plus que probants, le son et ressemblant, les tenues, le maquillage, dans leurs rôles respectifs, sublimés par la voix, la gestuelle et le mimétisme bluffant d’un Patrick Myers étonnant dans la «peau» de Freddie… ! Après plus de 500 concerts en Europe, ce tribute conserve sur scène la dynamique et les sonorités de Queen avec un concert de deux heures reprenant, dans une mise en scène originale, les plus grands tubes de ce groupe légendaire. Tous les grands standards du Groupe sont repris sans peur et sans reproche !

J’en entends déjà maugréer : «Encore un tribute». C’est vrai que depuis quelques années, nombreux sont les chanteurs à essayer de reprendre le répertoire de grands artistes aujourd’hui disparus, avec plus ou moins de bonne fortune.

+33 2 54 34 10 74

Sacré challenge que de s’attaquer à la voix puissante, envoûtante et unique de feu Freddy Mercury… mais pas que ! Déjà les musiciens : un guitariste, un bassiste et un batteur, comme le Queen historique, plus que probants, le son et ressemblant, les tenues, le maquillage, dans leurs rôles respectifs, sublimés par la voix, la gestuelle et le mimétisme bluffant d’un Patrick Myers étonnant dans la «peau» de Freddie… ! Après plus de 500 concerts en Europe, ce tribute conserve sur scène la dynamique et les sonorités de Queen avec un concert de deux heures reprenant, dans une mise en scène originale, les plus grands tubes de ce groupe légendaire. Tous les grands standards du Groupe sont repris sans peur et sans reproche !

Killer Queen

dernière mise à jour : 2022-01-02 par