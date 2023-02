KILLASON « WOLF SHOW » + UZI FREYJA LA SIRENE, 10 mars 2023, LA ROCHELLE.

KILLASON « WOLF SHOW » + UZI FREYJA LA SIRENE. Un spectacle à la date du 2023-03-10 à 20:00 (2023-03-10 au ). Tarif : 16.8 à 16.8 euros.

Il a le profil atypique d’un rappeur américain, aligne les punchlines en anglais et il est français.Cet artiste polymorphe sulfureux, danseur expérimenté et performeur, né à paris, démarre sa carrière musicale en 2016 avec le remarquable EP The rize. A la fois auteur, compositeur et interprète, Marcus Dossavi Gourdot aka KillAson enchaîne tournées sur tournées En 2 ans, il cumule plus de 150 dates : le Dour festival, Rock en seine, les Vieilles Charrues, Solidays, ou encore ses concerts en première partie de Shaka Ponk, Jain et Alpha Wann.Dans Wolf Show, KillASon propose un véritable spectacle qui mixe rap, danse hip-hop et vidéo.Cette performance musicale et dansée du rappeur est un coup de poing artistique pour 3 interprètes, orchestré par les sonorités sensuelles et sombres de la Wolf Tape .

LA SIRENE LA ROCHELLE 111 boulevard Emile Delmas- La Pallice Charente-Maritime

