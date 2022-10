KILLASON en concert Tresses, 29 octobre 2022, Tresses.

KILLASON en concert

Salle le Reflet Tresses Gironde OT de l’Entre-deux-Mers

2022-10-29 – 2022-10-29

Tresses

Gironde

Tresses

EUR 0 0 WOLF SHOW est une introspection en live pour 3 interprètes (un rappeur, une danseuse et un danseur), un coup de poing artistique orchestré par des sonorités sensuelles et sombres.

Bien qu’artiste français, KILLASON a le profil d’un rappeur américain et il aligne les punchlines en anglais.

Avec le WOLF SHOW, il installe un univers sonore et visuel élégant, poétique et mature.

