Kill The Thrill + Garage Blonde rue Mahboubi Tir Marseille 14e Arrondissement, mercredi 14 février 2024.

Rendez-vous à l’Espace Culturel Busserine pour le concert de Kill The Thrill + Garage Blonde.

Au programme de la soirée



• Kill The Thrill

Formé en 1989 est composé de Nicolas Dick au chant, la guitare et lap-steel, Marylin Tognolli à la basse pour ses membres fondateurs, rejoints par divers musiciens au fil des albums. Issu de la vague noisy française aux débuts des années 90, leur musique est souvent décrite comme étant abrasive et hypnotique avec un son dense aux multiples nappes et ambiances, mélangeant des éléments de post-punk et post-rock forgeant une atmosphère aussi onirique que chaotique aux sonorités orchestrées.

Le groupe publie son premier album en 1993 intitulé DIG et compte alors trois musiciens, travaillant déjà avec des samples en jouant sur les masses sonores. En 1996, le trio se mue en duo avec un second album intitulé Low L’album est salué par la presse comme un équilibre parfait entre la mélodie et la saturation. C’est de nouveau en trio que naît l’album 203 Barriers paru chez Season Of Mist en 2001. Avec ce nouvel opus le groupe fait évoluer sa musique vers un son plus audacieux et mature.

Tellurique sorti en 2005 allie un aspect post-rock qui se durcit à une sensibilité cold wave, baignant dans une atmosphère qui lorgne cependant plus vers la noisy et les brumes distordues des shoegazers.

Durant quelques années de silence mises à profit aux projets personnels et musicaux des membres du groupe, Kill The Thrill a pris le temps de peaufiner une nouvelle version de lui-même avec un nouvel album Autophagie sorti le 26/01/2024 sur le label Season Of Mist.



• Garage Blonde

Road trip intime et étrange, pop fiévreuse et colorée, minimaliste et envoûtante. Garage Blonde est en français dans le texte. Des chansons poétiques, électriquement saturées.

Garage Blonde est né de la rencontre de la voix limpide de Mathilde Merigot, du son brut et rugueux de Nicolas Baillard et de la chair des textes de Jean Palomba.

Le duo déploie son univers intimiste et puissant guitares et basse saturées, boites à rythmes et claviers lo-fi, caresses et morsures vocales portent une poésie crue, foisonnante.



En partenariat avec le Lycée Blaise Pascal. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 20:00:00

fin : 2024-02-14

rue Mahboubi Tir Espace Culturel Busserine

Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

