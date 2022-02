KILL THE PRINCESS Théâtre de la Passerelle Palaiseau Catégories d’évènement: Essonne

Palaiseau

KILL THE PRINCESS Théâtre de la Passerelle, 12 mars 2022, Palaiseau. KILL THE PRINCESS

Théâtre de la Passerelle, le samedi 12 mars à 20:45

**Concert proposé dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes – Entrée libre** Groupe de reprises 100% féminin, Kill The Princess piétine les préjugés et rend hommage à toutes celles qui ont contribué à écrire les plus belles pages du Rock et de la Pop au féminin. Ces quatre musiciennes vous feront redécouvrir des artistes inspirantes au travers de 2h de reprise live. Un show bien trempé où classique et contemporain se mêlent, où l’on s’amuse à relooker les tubes pop à coup de grosses distorsions.

Entrée libre

Groupe de reprises 100% féminin Théâtre de la Passerelle 16 avenue de la république 91120 Palaiseau Palaiseau La Hunière Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T20:45:00 2022-03-12T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Palaiseau Autres Lieu Théâtre de la Passerelle Adresse 16 avenue de la république 91120 Palaiseau Ville Palaiseau lieuville Théâtre de la Passerelle Palaiseau Departement Essonne

Théâtre de la Passerelle Palaiseau Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/palaiseau/

KILL THE PRINCESS Théâtre de la Passerelle 2022-03-12 was last modified: by KILL THE PRINCESS Théâtre de la Passerelle Théâtre de la Passerelle 12 mars 2022 Palaiseau Théâtre de la Passerelle Palaiseau

Palaiseau Essonne