Bienvenue au Supersonic : concerts gratuits, nuits rock et disquaire à Paris ! KILL THE PAIN (Electro pop – Kwaidan – Paris/Berlin) Kill The Pain ? Qu’est-ce que c’est? Le croisement entre Les Rita Mitsouko et Dolly Parton ? Un duo étonnant entre l’australienne Phoebe Killdeer, auteure interprète du #1 hit international Fade Out Lines, et la française Mélanie Pain, la voix derrière le succès du groupe Nouvelle Vague. Deux personnalités opposées, naviguant d’un style à l’autre, mêlant références et influences, de Carmen McRae aux Slits, de l’énergie brute d’ESG à la musicalité poétique de Peggy Lee, de la fougue de Patti Smith aux provocations vocales de Kim Gordon. Kill The Pain, c’est un kaléidoscope musical, un heureux bazar, un helter-skelter assumé de percussions latines, basse funk, guitares électriques piquantes, chant décomplexé, batteries afro beat et claviers 80’s. Dans la lignée des femmes excentriques de la culture pop, le duo surfe sur l’absurdité du monde et jubile du plaisir d’être ensemble. Kill The Pain nous invite à prendre des chemins inattendus. Et on les suit volontiers. https://www.deezer.com/fr/artist/187641667?app_id=140685 DENUIT (Darkwave – No Need Name – Montpellier, FR) Denuit est un duo à la vie à la mort. Leur alchimie transmute la cold-wave en une quintessence de post-punk électronique, emprunt de mysticisme. Sur scène leur énergie brûle comme une flamme incandescente. La voix est un élixir sensuel qui épouse les claviers à vif, rappelant parfois Siouxsie And The Banshees. Leur musique repousse les limites des genres et s’en délecte. Denuit est un remède contre l’ennui. https://denuit.bandcamp.com/ https://www.youtube.com/channel/UCiap6DAzb6BaKneE9YwfC3A La suite de la programmation arrive très vite ! ——————————— Mardi 11 Avril 2023 Entrée gratuite • Ouverture des portes à 19h00 • Happy Hour de 19h à 20h (3€50 la pinte) • Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr ——————————— SUPERSONIC 9 rue Biscornet, 75012 Paris Métro Bastille (sortie rue de lyon) SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

