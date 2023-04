Kill The Pain + Dead Chic Le Backstage By The Mill Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Kill The Pain + Dead Chic Le Backstage By The Mill, 8 juin 2023, Paris. Le jeudi 08 juin 2023

de 19h30 à 22h30

.Public adultes. payant PREVENTE : 18 EUR

Double release party entre rock et electro pop. Kill the Pain et Dead Chic viendront présenter leurs nouveaux albums. La musique de DEAD CHIC est brute et classieuse, sexy et racée. C’est Tom Waits qui s’attable au festin des Bad Seeds, La voix d’Andy Balcon (Heymoonshaker) résonne comme une incantation, avec les orgues et les fuzz pour témoins. Un banquet au crépuscule où l’on croise les fantômes de Leone, de divas Motown, de Vaqueros, de Mariachis. Les guitares de Damien Félix( Catfish), gorgées de reverb, tissent la toile de fond et font surgir des éclairs sur la plaine. Dead Chic est résolument rock et sauvage en Live ! KILL THE PAIN crée un duo étonnant, entre l’australienne Phoebe Killdeer, auteure interprète du hit international Fade Out Lines, et la française Mélanie Pain, la voix derrière le succès du groupe Nouvelle Vague.Musicalement, c’est un bazar heureux, un helter-skelter assumé de percussions latines, basses funk, alliant club music, rythmes groovy et boucles hypnotiques à la Talking Heads. On les suit volontiers! Le Backstage By The Mill 92 Boulevard de Clichy 75018 Paris Contact : https://www.seetickets.com/fr/d/event/dead-chic-kill-the-pain/le-backstage-by-the-mill/9441021

Kill The Pain + Dead Chic

