Maison Folie Wazemmes, le mercredi 30 mars à 10:00

[ LECTURE ] La médiathèque de Wazemmes s’installe à la maison Folie pour partager ses histoires, jeux de doigts et comptines avec les enfants accompagnés de leurs parents. **A partir de 3 ans. Gratuit sur inscription** [**[mfwazemmes@mairie-lille.fr](mailto:mfwazemmes@mairie-lille.fr)**](mailto:mfwazemmes@mairie-lille.fr) **Plus d’informations :** Maison Folie Wazemmes, 70 rue des Sarrazins, 59000 Lille 0320782023 **Dans le cadre du festival jeune public Maxi’Mômes, du 30 mars au 9 avril, dans les maisons Folie Wazemmes et Moulins.**

Lecture pour les enfants, dès 3 ans. Maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins, Lille Lille Wazemmes Nord

