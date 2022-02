Kíla Centre Culturel Irlandais Paris Catégorie d’évènement: Paris

Kíla Centre Culturel Irlandais, 11 mars 2022, Paris. Kíla

Centre Culturel Irlandais, le vendredi 11 mars à 21:00

En trente-quatre ans de carrière, une vingtaine d’enregistrements (dont plusieurs musiques de film : _Le Peuple loup_, _Arracht_…) et des centaines de concerts de par le monde, le groupe formé par les frères O Snodaigh est devenu incontournable. Mariant les genres, il nous propose une musique traditionnelle world sans frontières, aussi aventureuse qu’inventive. Mais c’est véritablement en live que Kíla donne toute sa (dé)mesure : les huit multi-instrumentistes y déploient une ardeur joyeuse, tribale, qui nous transporte vers des contrées lointaines… A l’occasion de notre 20e anniversaire, la formation présentera en outre deux toutes nouvelles commandes : « The Peacekeeper’s Privilege », un projet né de sa rencontre au CCI avec l’historien militaire Dan Harvey (avec le soutien de l’Arts Council) – ainsi qu’une autre première spéciale réunissant dans la cour, avant le début du concert, Rónán O Snodaigh et le charismatique danseur irlando-nigérian Mufutau Yusuf.

20€ (places uniquement debout)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T21:00:00 2022-03-11T22:30:00

