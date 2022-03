Kiki Van Beethoven de Eric Emmanuel Schmitt Maison des Arts et de la Musique – MAM Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Maison des Arts et de la Musique – MAM, le samedi 14 mai à 20:30

**Soutien à deux associations :** Une partie des fonds sera reversée à l’association Des rêves pour Yanis et à l’association Tom Pousse. **Points de vigilance pour le paiement en ligne :** 1. Choisir la billetterie correspondant à votre horaire. 2. Attention pour ceux qui payent en ligne, helloasso peut vous demander une contribution que vous n’êtes pas obligé de payer si vous ne le souhaitez pas. Pour cela, vous cliquez sur l’icône “modifier” juste en dessous du prix à gauche. Une fenêtre va s’ouvrir et il vous suffit de cliquer sur le bouton à gauche du message “Je ne souhaite pas soutenir helloasso”. 3. Le paiement en ligne permet de ne pas faire la fille d’attente et vous assure d’avoir une place. 4. Il n’est pas utile d’imprimer son billet, il vous suffit de donner votre nom à l’entrée. **Conseils de réservation** Attention le placement est libre, premier arrivé, premier servi. Il est prudent de réserver sa place en ligne, les trois dernières représentations de la Cie se sont déroulées à guichet fermé. Si vous réservez par l’intermédiaire de la plateforme helloasso, n’imprimez pas votre billet, cela n’est pas utile. Il vous suffira de donner votre nom à l’accueil. **La Cie des Elles et des Ils** Une association qui souhaite permettre à ses acteurs amateurs de mettre en scène des pièces contemporaines. Pour plus d’information, suivez-nous sur notre page Facebook. **Synopsis** Un buste de Beethoven déniché dans une brocante, la question troublante d’un jeune danseur de hip hop et une lettre jamais ouverte amènent Kiki, sexagénaire au caractère bien trempé, à s’engager dans une quête sur le sens de la vie. Elle entraîne dans son périple, de Auschwitz à Compostelle, ses copines: Candie, Zoé, Rachel. La réponse les attend au bout du chemin. De son écriture ciselée, Eric Emmanuel Schmitt nous livre cette fable sur le pouvoir de la musique pour exhumer nos émotions refoulées et retrouver notre humanité.

tarif normal : 9€ – tarif partenaire : 7€ – tarif réduit : 5€

Maison des Arts et de la Musique – MAM Rue René Berthelot 45100 ORLEANS Orléans Loiret

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T22:30:00

