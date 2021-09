Kiki Van Beethoven de Eric Emmanuel Schmitt Espace Béraire, 16 octobre 2021, La Chapelle-Saint-Mesmin.

**_Attention : Pass sanitaire demandé._** Une partie des fonds sera reversée à l’association [Des rêves pour Yanis](https://www.facebook.com/desrevespouryanis/) et à l’association [Tom Pousse](https://www.tom-pousse.fr/). _**Soyez vigilant à choisir la billetterie correspondant à votre horaire.**_ _**Attention pour ceux qui payent en ligne**_, Helloasso peut vous demander une contribution que vous n’êtes pas obligé de payer si vous ne le souhaitez pas. Pour cela, vous cliquez sur l’icône “modifier” juste en dessous du prix à gauche. Une fenêtre va s’ouvrir et il vous suffit de cliquer sur le bouton à gauche du message “Je ne souhaite pas soutenir helloasso”. ### Conseils de réservation Il est prudent de réserver sa place par l’intermédiaire de la billetterie en ligne, les trois dernières représentations se sont déroulées à guichet fermé. Si vous réservez en ligne sur Helloasso, n’imprimez pas votre billet, cela n’est pas utile. ### La Compagnie des Elles et des Ils Une association qui souhaite permettre à ses acteurs amateurs de mettre en scène des pièces contemporaines. Pour plus d’information, suivez-nous sur notre page [Facebook](https://www.facebook.com/LaCiedesEllesetdesIls/). ### Synopsis : Kiki Van Beethoven de Eric Emmanuel Schmitt L’aventure d’une femme, Kiki, la soixantaine rayonnante, qui a fait l’acquisition d’un masque de Beethoven et qui va, grâce à la musique, changer sa vie ainsi que celle de ses trois amies. Kiki et ses copines ont toujours été en phase avec Ludwig, mais aujourd’hui, alors qu’elles sont à la retraite, elles sont devenues sourdes aux œuvres du compositeur. Alors Kiki se confie à nous et cherche à comprendre pourquoi. Elle passe en revue sa vie, ses sorties, sa retraite, celles de ses amies, réveille de vieux démons. Ce masque désormais muet, parviendra-t-elle à le ranimer ?

Normal : 9 € – Partenaires OVS-SOLO-DailyFriends-FNCTA-Avantages loisirs-TMS) : 7 € – Scolaires (Etudiants, Lycéens, Collégiens, Apprentis…) : 5 €

