Première monographie en France de Kiki Kogelnik dans un établissement public, l’exposition au BBB centre d’art est une entrée inédite dans le travailde l’artiste autrichienne, concentrée sur sa pratique au long cours du dessin. Son engagement artistique, vital, est ancré dans plus de quarante ans de pratique. L’émancipation ou l’assujettissement, en particulier des femmes, dans une société technicienne, en est la question fondamentale. Les voies artistiques qu’elle a explorées témoignent d’un positionnement et d’une pensée subversives et ironiques, douloureuses et libératoires. Kiki Kogelnik s’installe à New-York dans les années 60 et s’empare à bras le corps des révolutions de son époque, depuis l’art, Pop Art en tête. Enfant de la guerre et des vaincus, son histoire immédiate percute sa compréhension du monde et des révolutions en marche. Les potentiels et impacts possibles du développement de la société de consommation, des nouvelles technologies guerrières, scientifiques et de communications – soft et hard power – ainsi que le mouvement américain des droits civiques imprègnent l’ensemble de son œuvre. L’intime est politique. L’artiste s’est toujours mise en scène, ainsi que ses ami·es. -Dépouilles vinyle aux vifs monochromes. -Organes disséqués aux commentaires railleurs. -Autoportraits à la séduction publicitaire. -Empreintes technoïdes, ludiques et colorées. -Communautés anonymes, inactives, asexué·es, dépossédé·es. -Masques aux beautés chimériques. -Incarnations non genrées. -Cyber organismes. -Humain·e et ou Objet et ou Sujet et ou Machine. -Thanatos et ou Eros. Ses peintures, sculptures, installations, performances et dessins traduisent la complexité et l’étrangeté d’être à soi, à l’autre, au collectif, dans une société équivoque. Les promesses d’un progrès social, sur les ruines d’un conflit armé planétaire, sont aussi des processus de déliaisons et une force d’anéantissement. «Une vie sans art est une vie insensée»* pour Kiki Kogelnik, dans le monde de l’art où les systèmes de cooptation et d’invisibilisation ont entravé l’autrice dans sa carrière. L’œuvre visionnaire et conscientisée de Kiki Kogelnik trouve aujourd’hui une plus juste place dans les récits artistiques et culturels. – Commissaires : David Lemaire et Cécile Poblon – *Kiki Kogelnik, extrait de l’article paru dans NIGHT, vol. 2, n°7, 1979. Cité dans « Kiki Kogelnik Les cyborgs ne sont pas respectueuses », dir. David Lemaire, col. Art&Fiction Livres du Fonds, Musée des BeauxArts La Chaux-de Fonds, 2020 – Co-production Le Printemps de Septembre et BBB centre d’art, avec le soutien de la Kiki Kogelnik Foundation – New York et du Forum culturel autrichien, avec la participation du Musée des beaux-arts de la Chaux-de-Fonds.

Dans le cadre du Festival Le Printemps de septembre à Toulouse

BBB centre d’art 96 rue Michel-Ange 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne



