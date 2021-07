Toulouse BBB centre d'art Haute-Garonne, Toulouse Kiki Kogelnik «Une vie sans art est une vie insensée»* BBB centre d’art Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du vendredi 17 septembre au samedi 4 décembre à BBB centre d’art

Première monographie en France de Kiki Kogelnik dans un établissement public, l’exposition au BBB centre d’art est une entrée inédite dans le travailde l’artiste autrichienne, concentrée sur sa pratique au long cours du dessin. Son engagement artistique, vital, est ancré dans plus de quarante ans de pratique. L’émancipation ou l’assujettissement, en particulier des femmes, dans une société technicienne, en est la question fondamentale. Les voies artistiques qu’elle a explorées témoignent d’un positionnement et d’une pensée subversives et ironiques, douloureuses et libératoires. – *Kiki Kogelnik, extrait de l’article paru dans NIGHT, vol. 2, n°7, 1979. Cité dans « Kiki Kogelnik Les cyborgs ne sont pas respectueuses », dir. David Lemaire, col. Art&Fiction Livres du Fonds, Musée des BeauxArts La Chaux-de Fonds, 2020

Entrée libre

Exposition dans le cadre du Festival Le Printemps de septembre à Toulouse BBB centre d’art 96 rue Michel-Ange 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne

