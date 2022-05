Kikesa – Rubi Tour 2022 Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 6e Arrondissement

Kikesa – Rubi Tour 2022 Marseille 6e Arrondissement, 4 novembre 2022, Marseille 6e Arrondissement. Kikesa – Rubi Tour 2022 Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement

2022-11-04 19:30:00 19:30:00 – 2022-11-04 Espace Julien 39 Cours Julien

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône 25.3 25.3 Pour son retour Kikesa voit les choses en grand avec l’annonce d’une tournée dans toute la France complétée par un nouvel album dont le premier extrait “L’anniversaire de Julie” met en lumière Rubi, un nouveau personnage qui accompagnera l’artiste pendant toute la durée de cet album.



Présente visuellement ainsi qu’en featuring sur plusieurs titres, c’est un nouveau duo révolutionnaire que vous allez découvrir en studio et sur scène.



La Sas Concerts, en accord avec Yuma Productions. Retrouvez Kikesa sur la scène de l’Espace Julien le 4 novembre. http://www.espace-julien.com/fr/agenda/programmation Pour son retour Kikesa voit les choses en grand avec l’annonce d’une tournée dans toute la France complétée par un nouvel album dont le premier extrait “L’anniversaire de Julie” met en lumière Rubi, un nouveau personnage qui accompagnera l’artiste pendant toute la durée de cet album.



Présente visuellement ainsi qu’en featuring sur plusieurs titres, c’est un nouveau duo révolutionnaire que vous allez découvrir en studio et sur scène.



La Sas Concerts, en accord avec Yuma Productions. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 6e Arrondissement Autres Lieu Marseille 6e Arrondissement Adresse Espace Julien 39 Cours Julien Ville Marseille 6e Arrondissement lieuville Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-6e-arrondissement/

Kikesa – Rubi Tour 2022 Marseille 6e Arrondissement 2022-11-04 was last modified: by Kikesa – Rubi Tour 2022 Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement 4 novembre 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône