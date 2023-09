Cet évènement est passé Accès Préparatoire aux métiers du Sanitaire et Social Kikbox Niort Niort Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Niort Accès Préparatoire aux métiers du Sanitaire et Social Kikbox Niort Niort, 13 septembre 2023, Niort. Accès Préparatoire aux métiers du Sanitaire et Social Mercredi 13 septembre, 10h30 Kikbox Niort Connaissance du secteur sanitaire et social

Posture professionnelle dans le secteur sanitaire et social

Prendre soin de soi pour être professionnel

SST / HACCP

Connaissance de base sur le vieillissement normal de la personne

Connaissance de base sur le handicap

Connaissance des métiers de la petite enfance Mêlant des temps en centre de formation et des stages en entreprises, vous développez des compétences transversales et formalisez un plan d’actions.

Information Collective le Mercredi 13 Septembre 2023 à 10h30

Formation financée par la Région Nouvelle Aquitaine et rémunérée.

Démarrage le Lundi 18 Septembre 2023

N’hésitez plus ! Contactez-nous dès à présent : larochelle@afec.fr ou 05 46 44 03 44 Vous pouvez également déposer votre candidature sur notre site internet www.afec.fr ! Kikbox Niort 37 rue saint Symphorien 79000 Niort 79000 La Pigeonnerie Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:larochelle@afec.fr »}, {« link »: « http://www.afec.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-13T10:30:00+02:00 – 2023-09-13T13:00:00+02:00

2023-09-13T10:30:00+02:00 – 2023-09-13T13:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Niort Autres Lieu Kikbox Niort Adresse 37 rue saint Symphorien 79000 Ville Niort Departement Deux-Sèvres Age min 16 Age max 66 Lieu Ville Kikbox Niort Niort latitude longitude 46.316802;-0.468535

Kikbox Niort Niort Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/niort/