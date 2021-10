Paris Saïd Assadi île de France, Paris Kijada “Duet” Saïd Assadi Paris Catégories d’évènement: île de France

Le dimanche 7 novembre 2021

Jazz ethnique et contemporain Un voyage mélodique vers les cordillères des Andes, des harmonies du Nord de l'Amérique et l'improvisation totale… KIJADA DUET émane d'une rencontre dans une école de Jazz à Paris, la Bill Evans Academy. Beaucoup point en commun entre ces deux Sudakas (Sud-Américain) en exil : l'écriture musicale, l'improvisation, et leurs racines du grand continent américain. Rodolfo Munoz revisite les répertoires de son pays le Pérou, voyage et rencontre à travers la musique créole, afro péruviennes et andines. Distribution : Rodolfo Munoz : Percussions, Chant Julian JIMENEZ : Piano, Chant

