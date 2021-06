Kigueri, l’enfant têtu Institut des Cultures d’Islam, 30 juin 2021-30 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 30 juin 2021

de 16h30 à 17h30

gratuit

Le conteur transmet ici aux plus jeunes l’histoire de Kigueri, enfant né sans tête, sans bras et sans jambes.

Pour Binda Ngazolo, le conte est universel et intemporel. Espace de partage de la parole, lieu de convivialité, c’est aussi une passerelle entre les générations, un creuset d’apprentissage de la vie. Le conteur transmet ici aux plus jeunes l’histoire de Kigueri, enfant né sans tête, sans bras et sans jambes. Suite à une étrange rencontre avec des revenants, il se retrouve avec des membres, comme les autres enfants de son village. Mais Kigueri devient aussi « têtu » : il n’écoute plus ses pauvres parents… Gare à lui !

Binda Ngazolo est conteur, comédien et metteur en scène. Il travaille entre la France où il réside, et l’Afrique centrale. Il a créé en Côte d’Ivoire le collectif de jeunes poètes et conteurs urbains Voggo Soutra.

Manifestation organisée dans le cadre de la Saison Africa2020 avec le soutien de l’AFD et de Veolia

Spectacles -> Jeune public

Institut des Cultures d’Islam 19 rue Léon Paris 75018

Métro 4 Château Rouge



Contact :Institut des Cultures d’Islam https://www.institut-cultures-islam.org/ https://www.facebook.com/institut.cultures.islam https://twitter.com/culturesdislam

Spectacles -> Jeune public En famille;Enfants

Date complète :

2021-06-30T16:30:00+02:00_2021-06-30T17:30:00+02:00

Olivier Padre