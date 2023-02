Kigali Acoustic Night FGO-Barbara, 11 mars 2023, Paris.

Le samedi 11 mars 2023

de 19h30 à 23h30

. payant

Prévente 13€•Tarif plein 16€•Tarif réduit 12€•Prévente “Curieux tarif” 10€•”Curieux tarif” sur place 13€

Africapitales, Kigali à Paris va porter en mars 2023 en différents lieux un art « made in Rwanda ». Les « hyper-rencontres » Kigali à Paris se déclineront par des concerts, des expositions d’art visuels, des rencontres littéraires, du cinéma, de la danse, de la mode, du design, des stand-up de comiques, du théâtre, ainsi que des discussions.

TANIA RUGAMBA

L’art de Tania Rugamba, qui s’inspire de son grand-père – Cyprien Rugamba – s’efforce d’accomplir des choses au-delà de soi. Un art destiné aux gens. Lors de la création, elle fusionne le monde, elle vit avec ce vers quoi il pourrait évoluer. Ses paroles, par exemple, sont intemporelles ; un essentiel dont elle espère ne pas se débarrasser. Elle espère susciter chez son public le désir d’imaginer des mondes au-delà des royaumes dans lesquels ils vivent. Elle a officiellement commencé sa carrière musicale en 2021 avec son premier album, « Nkishaka uwo ndi we narahanze », une collection de 12 chansons écrites principalement à l’université, et son récent EP « Songs of one verse » sorti en octobre 2022. Sa vision est de laisser quelque chose pour le monde, en particulier le peuple d’Afrique. Un type de nourriture qui régénère l’esprit humain et lui permet de naviguer dans les nombreux spectres qui le composent.

SAMUEL KAMANZI

Samuel Kamanzi est un artiste musicien Rwandais-Congolais né à Kisangani (RDC) qui depuis ses débuts construit une carrière artistique tant nationale qu’internationale. Il grandit en découvrant différents genres musicaux (la Rumba, la Soul, le Blues, le Reggae…) et découvre la culture rwandaise en 1998, quand sa famille s’établit au Rwanda. Au fil des années, Samuel Kamanzi a également développé ses propres projets musicaux. Il définit son identité musicale comme un mouvement de rencontre et de retrouvaille entre les musiques traditionnelles du continent africain et leurs dérivées nées sous d’autres cieux, comme la Soul, la Coladera, ou encore la Rumba.

WEYA VIATORA

Weya Marie Vatora est une artiste rwandaise, née en 1996. Elle est passionnée par l’Art et croit en sa capacité à toucher et à guérir le cœur des gens. À l’âge de 19 ans, la sortie de son premier titre « Empty House » lui a valu une reconnaissance mondiale lorsqu’il a été joué sur Voice of America et une interview avec CNN, ce qui a lancé sa carrière. En 2018, elle sort quelques titres dans son premier album « Fireflame ». Elle travaille actuellement sur son 2eme album, qui sortira en 2023. Jusqu’à présent elle s’est produite dans différents festivals au Rwanda, en Belgique, en France, au Sénégal avec des artistes internationaux dont Ismael Lo et Gael Faye entre autres. Au cours des quatre dernières années, elle s’est produite dans différents événements en tant qu’actrice et danseuse. L’objectif de Weya est de développer la scène artistique au Rwanda en se concentrant sur les jeunes et en lançant une maison d’art dans laquelle elle souhaite permettre aux jeunes d’avoir des opportunités de faire de la musique de manière professionnelle tout en gagnant convenablement leur vie grâce à leurs œuvres.

FGO-Barbara 1 rue Fleury 75018 Paris

Contact : https://my.weezevent.com/africapitales-kigali-a-paris

FGO-Barbara Kigali Acoustic Night le 11 mars à FGO-Barbara