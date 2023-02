Kigali acoustic night Amuel Kamanzi-Tania Rugamba – Weya FGO-BARBARA PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Kigali acoustic night Amuel Kamanzi-Tania Rugamba – Weya FGO-BARBARA. Un spectacle à la date du 2023-03-11 à 19:00. Tarif : 14.0 à 14.0 euros. Madline 1-1119186 présente Africapitales, Kigali à Paris va porter en mars 2023 en différents lieux un art « made in Rwanda », certes, mais dont la fonction s'avère universelle : les artistes, partout, traduisent un rapport au monde, essaient de capter l'existence à travers des médiums – les lettres, la musique, les images, les formes. Les artistes invités ne proposent pas un art nécessairement typique et nombriliste, mais une expression qui se trouve être produite depuis les collines de Kigali. Les « hyper-rencontres » Kigali à Paris se déclineront par des concerts, des expositions d'art visuels, des rencontres littéraires, du cinéma, de la danse, de la mode, du design, des stand-up de comiques, du théâtre, ainsi que des discussions. FGO-BARBARA PARIS 1, RUE FLEURY Paris

Détails Lieu FGO-BARBARA Adresse 1, RUE FLEURY Ville PARIS Tarif 14.0-14.0

