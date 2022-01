Kig ha Farz Plounévez-Lochrist Plounévez-Lochrist Catégories d’évènement: Finistère

Plounévez-Lochrist

Kig ha Farz Plounévez-Lochrist, 6 février 2022, Plounévez-Lochrist. Kig ha Farz Plounévez-Lochrist

2022-02-06 11:00:00 – 2022-02-06

L'école Sainte Famille organise son traditionnel Kig ha Farz; Réservez dès maintenant votre kig ha farz et venez le récupérer le dimanche 6 février. « Formule drive » dès 11h. Inscription auprès des enfants de l'école ou pat tél/sms.

